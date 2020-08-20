Эксперты предложили принять закон, ограничивающий процентную ставку по микрозаймам

Эксперты высказали мнение, что проблему неконтролируемого роста процентных ставок при микрокредитах можно решить принятием федерального закона, ограничивающего годовую ставку фиксированным процентом.

Как сообщает ФАН, такое мнение прозвучало в онлайн-эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот». Тема эфира: «Как не попасть в кредитное рабство».

«Условия, по которым микрофинансовые организации выдают кредиты, должны находиться под серьёзным и жёстким регулированием. В Госдуме есть предложение по запрету микрофинансовых организаций, но я не уверен, что это правильное предложение. По-моему, деятельность МФО нужно регулировать жёстким процентом по займам, которые они выдают. Запрет приведёт к тому, что возникнет теневой рынок микрокредитов: есть спрос — будет и предложение», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает, что решить проблему поможет заградительный процент по выдаваемым кредитам в размере 24% годовых.

«Должен быть федеральный закон, который ограничивает верхнюю планку кредитования. И далее региональные власти в зависимости от того, какой прожиточный минимум и размер средней заработной платы по региону, сами устанавливают размер процента, который может потянуть население. Если будет закон, ограничивший ставку, скажем, 24% годовых, то МФО «умрут» сразу. Сейчас их деятельность предполагает большие расходы на персонал и аренду офиса. Если мы ограничим прибыль МФО заградительным процентом, их не надо будет закрывать, потому что они «умрут» сами. Это оздоровит кредитную ситуацию в стране и смоет МФО с рынка финансовых услуг», — уверен Владимир Петров.

Ранее бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН оценил предложение Банка России не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке.