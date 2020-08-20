Эксперты предложили принять закон, ограничивающий процентную ставку по микрозаймам

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Эксперты высказали мнение, что проблему неконтролируемого роста процентных ставок при микрокредитах можно решить принятием федерального закона, ограничивающего годовую ставку фиксированным процентом.
Эксперты предложили принять закон, ограничивающий процентную ставку по микрозаймам
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, такое мнение прозвучало в онлайн-эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот». Тема эфира: «Как не попасть в кредитное рабство».

«Условия, по которым микрофинансовые организации выдают кредиты, должны находиться под серьёзным и жёстким регулированием. В Госдуме есть предложение по запрету микрофинансовых организаций, но я не уверен, что это правильное предложение. По-моему, деятельность МФО нужно регулировать жёстким процентом по займам, которые они выдают. Запрет приведёт к тому, что возникнет теневой рынок микрокредитов: есть спрос — будет и предложение», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает, что решить проблему поможет заградительный процент по выдаваемым кредитам в размере 24% годовых.

«Должен быть федеральный закон, который ограничивает верхнюю планку кредитования. И далее региональные власти в зависимости от того, какой прожиточный минимум и размер средней заработной платы по региону, сами устанавливают размер процента, который может потянуть население. Если будет закон, ограничивший ставку, скажем, 24% годовых, то МФО «умрут» сразу. Сейчас их деятельность предполагает большие расходы на персонал и аренду офиса. Если мы ограничим прибыль МФО заградительным процентом, их не надо будет закрывать, потому что они «умрут» сами. Это оздоровит кредитную ситуацию в стране и смоет МФО с рынка финансовых услуг», — уверен Владимир Петров.

Ранее бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН оценил предложение Банка России не взимать долг с граждан, потерявших жильё из-за невыплат по ипотеке.

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