В Ульяновской области рассказали о мерах поддержки бизнеса

В Ульяновской области разработали пакет решений по поддержке бизнеса, заявил председатель правительства региона Александр Смекалин.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам Смекалина, меры предусматривают налоговые льготы, отсрочки арендных и коммунальных платежей, субсидии и льготные займы из региональных фондов развития бизнеса.

«Одной из таких мер стала поддержка крупных инфраструктурных объектов — дифференцированный пересмотр ставки по налогу на имущество в 2020 году», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.