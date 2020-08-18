В Ульяновской области рассказали о мерах поддержки бизнеса
- © пресс-служба правительства Ульяновской области
Об этом сообщает mosaica.ru.
По словам Смекалина, меры предусматривают налоговые льготы, отсрочки арендных и коммунальных платежей, субсидии и льготные займы из региональных фондов развития бизнеса.
«Одной из таких мер стала поддержка крупных инфраструктурных объектов — дифференцированный пересмотр ставки по налогу на имущество в 2020 году», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.