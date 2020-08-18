В Ульяновской области рассказали о мерах поддержки бизнеса

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В Ульяновской области разработали пакет решений по поддержке бизнеса, заявил председатель правительства региона Александр Смекалин.
В Ульяновской области рассказали о мерах поддержки бизнеса
  • © пресс-служба правительства Ульяновской области

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам Смекалина, меры предусматривают налоговые льготы, отсрочки арендных и коммунальных платежей, субсидии и льготные займы из региональных фондов развития бизнеса.

«Одной из таких мер стала поддержка крупных инфраструктурных объектов — дифференцированный пересмотр ставки по налогу на имущество в 2020 году», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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