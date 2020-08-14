В Твери заявили о создании особой экономической зоны «Эммаусс»

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В Твери заявили о создании особой экономической зоны «Эммаусс», резидентам будут предоставляться особые льготы.
В Твери заявили о создании особой экономической зоны «Эммаусс»
  • © пресс- служба правительства Тверской области

«Рассматриваем возможность участия компании «Ростех» в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки — «Боровлёво» и «Раслово». Сейчас создаём новую особую экономическую зону «Эммаусс». Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги», — цитирует tverigrad.ru губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра столицы рассказал о мерах поддержки гостиничного бизнеса в городе.

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