В Твери заявили о создании особой экономической зоны «Эммаусс», резидентам будут предоставляться особые льготы.

«Рассматриваем возможность участия компании «Ростех» в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки — «Боровлёво» и «Раслово». Сейчас создаём новую особую экономическую зону «Эммаусс». Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги», — цитирует tverigrad.ru губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра столицы рассказал о мерах поддержки гостиничного бизнеса в городе.