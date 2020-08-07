Экономист оценил заявление о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки

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Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал заявление главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова о том, что в регуляторе видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Экономист оценил заявление о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки
  • РИА Новости

«Рубль накрепко связан с национальной экономикой, это две взаимозависимые величины. И последовательное понижение ключевой ставки способствует укреплению и оздоровлению экономики страны», — сказал Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, базой для роста экономики является её реальный сектор — промышленное производство и сельское хозяйство — и существенное снижение ключевой ставки прежде всего будет развивать именно реальный сектор.

«Финучреждения же всегда найдут, как извлечь прибыль и не остаться в проигрыше», — добавил он.

Ранее Тумасов заявил, что ЦБ и в июне, и в июле говорил о том, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется.

Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин в беседе с НСН прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%.

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