Экономист оценил заявление о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки
- РИА Новости
«Рубль накрепко связан с национальной экономикой, это две взаимозависимые величины. И последовательное понижение ключевой ставки способствует укреплению и оздоровлению экономики страны», — сказал Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, базой для роста экономики является её реальный сектор — промышленное производство и сельское хозяйство — и существенное снижение ключевой ставки прежде всего будет развивать именно реальный сектор.
«Финучреждения же всегда найдут, как извлечь прибыль и не остаться в проигрыше», — добавил он.
Ранее Тумасов заявил, что ЦБ и в июне, и в июле говорил о том, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется.
Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин в беседе с НСН прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%.