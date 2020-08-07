Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке золота

Короткая ссылка
Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию на рынке золота.
Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке золота
  • © Achmad Arphan / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«На фоне мировой неопределённости и ожидания второй волны пандемии инвесторы нуждаются в проверенном безопасном активе, а золото как раз таким и является», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, Банк России поступил правильно, наращивая долю золота в золотовалютных резервах.

Как отметила Мильчакова, можно сказать, что и стоимость его портфеля вложений, если рассматривать золотовалютные резервы как инвестиционный портфель, значительно выросла, поскольку золото с начала года подорожало почти на 30%.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить