Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке золота

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию на рынке золота.

«На фоне мировой неопределённости и ожидания второй волны пандемии инвесторы нуждаются в проверенном безопасном активе, а золото как раз таким и является», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, Банк России поступил правильно, наращивая долю золота в золотовалютных резервах.

Как отметила Мильчакова, можно сказать, что и стоимость его портфеля вложений, если рассматривать золотовалютные резервы как инвестиционный портфель, значительно выросла, поскольку золото с начала года подорожало почти на 30%.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.