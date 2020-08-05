Эксперт прокомментировал ситуацию с курсами валют

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Инвестор Артём Богач прокомментировал ситуацию с курсами валют.
Эксперт прокомментировал ситуацию с курсами валют
  • © Denis CHARLET / AFP

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что в течение последних дней отмечаются ралли американской валюты по отношению к рублю и евро.

«В паре «евро — доллар» мы наблюдаем попытки евро пробить наверх десятилетний нисходящий тренд. Удастся ли, мы увидим в ближайшее время. Уровни 1,20—1,30 за $1 могут послужить шоком для европейской экономики. В перспективе 6—12 месяцев можно ожидать паритета в данных валютах», — сказал эксперт.

По его словам, рубль по-прежнему находится под давлением, которое немного ослабло в последние дни. Среди причин — сниженная динамика нефти, сезонная конвертация дивидендов в американскую валюту.

«Что же будет с российской нацвалютой в ближайшей перспективе? Первая цель — 75 рублей за доллар, если случится пробой, то следующая цель — 80 рублей», — заявил Богач.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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