В Ростовской области могут продлить мораторий на проверки бизнеса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил продлить мораторий на проверки бизнеса в III квартале 2020 года.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Нужно не просто восстановить экономику, а восстановить с новым качеством, обеспечив высокую динамику развития. На III квартал будет продлён мораторий», — сказал Голубев на совещании по вопросам мониторинга мер поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Мораторий действует с конца марта. Исключение сделано для внеплановых проверок, основание для которых — причинение вреда жизни.

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