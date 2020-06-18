Эксперты заявили о снижении сборов НДФЛ с зарплат в апреле на 23%

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Сборы НДФЛ с заработных плат в апреле уменьшились на 23% по сравнению с мартом — с 355,9 млрд до 273,4 млрд рублей, следует из исследования аналитиков FinExpertiza, основанного на данных Федеральной налоговой службы.
Эксперты заявили о снижении сборов НДФЛ с зарплат в апреле на 23%
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», специалисты FinExpertiza сопоставили данные ФНС с официальным числом занятых россиян (71,38 млн человек в марте и 70,23 млн в апреле) и рассчитали средние заработки. 

Выяснилось, что в марте россияне в среднем получали 33,4 тыс. рублей в месяц, а в апреле показатель опустился на 22% — до 26 тыс. рублей.

«Снижение зарплат за месяц сразу более чем на 20% подтверждает, что коронавирусный кризис серьёзно ударил по реальной экономике и доходам людей. Вероятно, в сегменте теневой экономики заработки упали ещё более существенно. Но важно понимать, что мы говорим о средней температуре по больнице», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По мнению экспертов, сокращение сборов может быть также связано также с простоями, неоплачиваемыми отпусками, больничными и тому подобным. 

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда Ярослав Нилов в беседе с Inforeactor объяснил инициативу.

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