В Казани утвердили программу поддержки МСБ
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Об этом сообщает Inkazan.ru.
«Программа поддержки, принятая в этом году, была пересмотрена с учётом новой ситуации в экономике. Программа изменилась, появились новые мероприятия», — заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.
По его словам, несмотря снижение финансирования по большинству муниципальных программ, финансирование по данной программе сохранено.
К началу 2020 года в Казани работали свыше 80,9 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Средняя зарплата в 2019-м составляла 26,4 тыс. рублей.
Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.