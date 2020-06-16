В Казани утвердили программу поддержки МСБ

В Казани утвердили программу поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), рассчитанную до 2024 года.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

«Программа поддержки, принятая в этом году, была пересмотрена с учётом новой ситуации в экономике. Программа изменилась, появились новые мероприятия», — заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

По его словам, несмотря снижение финансирования по большинству муниципальных программ, финансирование по данной программе сохранено.

К началу 2020 года в Казани работали свыше 80,9 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Средняя зарплата в 2019-м составляла 26,4 тыс. рублей.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.