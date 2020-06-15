Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

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Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал сообщение о том, что выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к кол-центру кредитной организации могут стать платными при сохранении ограничения комиссий за эквайринг.
Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Это давняя история. Стороны так или иначе идут к компромиссу в соответствии с общемировыми тенденциями по снижению этих комиссий», — заявил он в беседе с ФАН.

Другое дело, отметил эксперт, что сейчас данный вопрос для банков стоит достаточно остро из-за ситуации с пандемией коронавируса, кредитные организации не хотят терять прибыль из-за ограничения комиссий за разного рода транзакции.

Как предположил Масленников, ЦБ предложит банкам другие варианты, которые исключат взимание с клиентов платы за услуги, которые до этого были бесплатными.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт.

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