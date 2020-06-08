В Москве рассказали о реализации пилотного проекта МЭЦ по сопровождению бизнеса
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Программа предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты. Она содержит несколько этапов с использованием финансовых и нефинансовых мер поддержки Московского экспортного центра», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, результат участия в программе — заключение контракта на поставку продукции за рубеж.
Как отметил Фурсин, в пилотном проекте принимают участие 55 компаний.
«35 из 55 участников проекта по комплексному индивидуальному сопровождению занимаются производством различных товаров. Они планируют поставлять за рубеж компьютеры, электронику и электротехнику, мебель, детские товары, а также продукцию машиностроения, медицинской, строительной, пищевой, химической и ювелирной промышленности», — цитирует главу департамента портал мэра и правительства.
20 участников намерены экспортировать услуги в сфере информационных технологий, архитектуры и строительства, юриспруденции, туризма, культуры, отдыха и спорта.
После снятия ограничений, связанных с пандемией, предприятия смогут представить свою продукцию на мероприятиях, в том числе на международных выставках в рамках программы «Сделано в Москве» и в рамках бизнес-миссий в целевые страны.
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