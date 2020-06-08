В Москве рассказали о реализации пилотного проекта МЭЦ по сопровождению бизнеса

Столичные власти рассказали о реализации пилотного проекта Московского экспортного центра (МЭЦ) по сопровождению бизнеса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Программа предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты. Она содержит несколько этапов с использованием финансовых и нефинансовых мер поддержки Московского экспортного центра», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, результат участия в программе — заключение контракта на поставку продукции за рубеж.

Как отметил Фурсин, в пилотном проекте принимают участие 55 компаний.

«35 из 55 участников проекта по комплексному индивидуальному сопровождению занимаются производством различных товаров. Они планируют поставлять за рубеж компьютеры, электронику и электротехнику, мебель, детские товары, а также продукцию машиностроения, медицинской, строительной, пищевой, химической и ювелирной промышленности», — цитирует главу департамента портал мэра и правительства.

20 участников намерены экспортировать услуги в сфере информационных технологий, архитектуры и строительства, юриспруденции, туризма, культуры, отдыха и спорта.

После снятия ограничений, связанных с пандемией, предприятия смогут представить свою продукцию на мероприятиях, в том числе на международных выставках в рамках программы «Сделано в Москве» и в рамках бизнес-миссий в целевые страны.

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