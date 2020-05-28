В Удмуртии пройдёт онлайн-форум для предпринимателей

В Удмуртии состоится онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

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Об этом сообщает izh.kp.ru. «С 5 по 26 июня в рамках инвестиционного марафона «Удмуртия Calling» пройдут четыре онлайн-презентации инвестиционных возможностей республики», — уточнили в пресс-службе. В мероприятиях примут участие отраслевые и венчурные инвесторы, интеграторы рынков, представители бизнеса, институты развития. Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.