В Удмуртии пройдёт онлайн-форум для предпринимателей

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В Удмуртии состоится онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.
В Удмуртии пройдёт онлайн-форум для предпринимателей
  • Pixabay

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«С 5 по 26 июня в рамках инвестиционного марафона «Удмуртия Calling» пройдут четыре онлайн-презентации инвестиционных возможностей республики», — уточнили в пресс-службе.

В мероприятиях примут участие отраслевые и венчурные инвесторы, интеграторы рынков, представители бизнеса, институты развития.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

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