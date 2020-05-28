В ЯНАО расширили список предпринимателей, которые получат поддержку

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа расширило список предпринимателей, которые получат поддержку в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Принятые законы позволят обеспечить в автономном округе благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и созданных рабочих мест», — сказал глава комитета по финансам Виктор Казарин.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.