Названо число удалённо работающих в России

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России около 5,6 млн человек трудятся удалённо.
Названо число удалённо работающих в России
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«На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 млн наших граждан, продолжают трудиться удалённо. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер», — сказал Котяков.

Он предложил закрепить в Трудовом кодексе такие понятия, как «удалённая» и «комбинированная» занятость.

Также Котяков заявил, что Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей.

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