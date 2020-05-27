Названо число удалённо работающих в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России около 5,6 млн человек трудятся удалённо.

«На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 млн наших граждан, продолжают трудиться удалённо. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер», — сказал Котяков.

Он предложил закрепить в Трудовом кодексе такие понятия, как «удалённая» и «комбинированная» занятость.

Также Котяков заявил, что Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей.