Экономист прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов

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Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов.
Экономист прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов
  • РИА Новости

«Понятно, что в связи с коронавирусом возникли задачи краткосрочного характера, которые стали следствием пандемии», — заявил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, сейчас необходимо по возможности пресечь распространение негативного влияния пандемии на российскую экономику.

«И понятно, что, когда перед Россией стоят такие экстремальные задачи, они сдвигают на время долгосрочные стратегические планы», — отметил Беляев.

При этом он полагает, что сдвиг во времени не означает полного отказа от целей, которые были высказаны в нацпроектах. 

11 мая Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.

Адвокат Вячеслав Косаков в беседе с газетой «Известия» оценил планы по поддержке предпринимателей.

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