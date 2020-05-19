Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

По его словам, ситуация с ценами на нефть спустя месяц после отрицательных значений сегодня выглядит намного оптимистичнее.

«Помимо нефти, позитивный фон для российской валюты создают новости о подвижках в разработке вакцины и лекарств от коронавируса, а также замедление темпов распространения COVID-19 в развитых странах и России», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

За счёт этого, как добавил эксперт, рубль вернулся к нижней границе торгового диапазона последних двух месяцев. 

При этом, по мнению Александра Купцикевича, стоит с осторожностью относиться к этому укреплению, поскольку в ближайшие недели он может перестать расти и вернуться к снижению.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил укрепление курса рубля.

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