СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
- Reuters
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что некоторые суда ожидали разгрузки в Мексиканском заливе более недели.
Сообщается, что супертанкерам требуется больше времени на разгрузку, чем обычно, так как стало трудно найти меньшие суда, которые задействуют в этом процессе.
8 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудили вопрос стабильности на энергетических рынках.