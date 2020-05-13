СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

Саудовские супертанкеры, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что некоторые суда ожидали разгрузки в Мексиканском заливе более недели.

Сообщается, что супертанкерам требуется больше времени на разгрузку, чем обычно, так как стало трудно найти меньшие суда, которые задействуют в этом процессе.

8 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудили вопрос стабильности на энергетических рынках.