Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара вырос на 89 копеек — до 74,88 рубля.
Курс евро увеличился на 83 копейки и составил 81,20 рубля.
Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.
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