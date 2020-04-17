В Нижегородской области направят ещё 100 млн рублей на поддержку малого бизнеса

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Из бюджета Нижегородской области направят ещё 100 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.
В Нижегородской области направят ещё 100 млн рублей на поддержку малого бизнеса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин.

Средства выделят на докапитализацию «Агентства по развитию системы гарантий» и «Микрокредитной компании для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области».

«Льготные микрозаймы — одна из мер, которая предусмотрена в региональном плане поддержки экономики в период борьбы с коронавирусной инфекцией», — цитирует Никитина РИА «Время Н».

По словам губернатора, предприниматели, чьи компании пострадали от пандемии, смогут получить заём от 50 тыс. до 5 млн рублей под 1—6%. Одно из условий — отсрочка уплаты основного долга до десяти месяцев.

Ранее экономист Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, рассказал о самых уязвимых отраслях во время пандемии.

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