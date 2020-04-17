Эксперт оценила ситуацию с бизнесом в Петербурге

Руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова оценила ситуацию с бизнесом в Санкт-Петербурге.

«Часть компаний, если мы говорим о кафе и ресторанах, всё-таки перестроилась и пытается каким-то образом выживать, работая на доставку», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, остаётся открытым вопрос, что делать тем, кто работает в индустрии развлечений.

Как отметила Жильникова, часть ивент-индустрии плавно перетекла в онлайн, а сектор красоты полностью заморозил свою деятельность, и специалисты согласны на любые вакансии в других отраслях.

Эксперт также рассказала, что на плаву остаётся сегмент розничной торговли продуктами питания.

«Думаю, итоги можно будет подвести в конце апреля — начале мая. А вообще, апрель и май будут показательными с точки зрения динамики на рынке труда», — заключила она.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.