Эксперт оценила ситуацию с бизнесом в Петербурге

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова оценила ситуацию с бизнесом в Санкт-Петербурге.
Эксперт оценила ситуацию с бизнесом в Петербурге
  • Pixabay

«Часть компаний, если мы говорим о кафе и ресторанах, всё-таки перестроилась и пытается каким-то образом выживать, работая на доставку», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, остаётся открытым вопрос, что делать тем, кто работает в индустрии развлечений.

Как отметила Жильникова, часть ивент-индустрии плавно перетекла в онлайн, а сектор красоты полностью заморозил свою деятельность, и специалисты согласны на любые вакансии в других отраслях.

Эксперт также рассказала, что на плаву остаётся сегмент розничной торговли продуктами питания.

«Думаю, итоги можно будет подвести в конце апреля — начале мая. А вообще, апрель и май будут показательными с точки зрения динамики на рынке труда», — заключила она.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить