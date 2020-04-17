Saudi Aramco с 1 мая начнёт поставки 8,5 млн баррелей нефти в сутки

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила, что с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 млн баррелей нефти в сутки.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Saudi Aramco объявляет, что с 1 мая она предоставит своим клиентам 8,5 млн баррелей нефти в день», — заявили там.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак пообщался с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом, стороны заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+.