Saudi Aramco с 1 мая начнёт поставки 8,5 млн баррелей нефти в сутки

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Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила, что с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 млн баррелей нефти в сутки.
Saudi Aramco с 1 мая начнёт поставки 8,5 млн баррелей нефти в сутки
  • Reuters
  • © Ahmed Jadallah

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Saudi Aramco объявляет, что с 1 мая она предоставит своим клиентам 8,5 млн баррелей нефти в день», — заявили там.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак пообщался с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом, стороны заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в рамках новой сделки ОПЕК+.

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