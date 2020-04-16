В Госдуме оценили работу банков по выдаче кредитов для бизнеса

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил работу банков по выдаче кредитов для бизнеса.
В Госдуме оценили работу банков по выдаче кредитов для бизнеса
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Во время выступления в пресс-центре медиагруппы «Патриот» депутат отметил, что процесс выдачи льготных ссуд на зарплаты бизнесу в условиях пандемии коронавируса активизируется.

Аксаков напомнил о гарантиях ВЭБ, который возьмёт на себя 75% риска.

Если говорить о кредитных каникулах, то в финучреждения поступило около 100 тыс. заявок, отметил депутат.

«Потребовалось время, чтобы влиться в этот процесс. Сейчас ситуация нормализуется. Те, кто имеют право на кредитные каникулы, они их получат», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал Nation News, Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.

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