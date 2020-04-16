В Госдуме оценили работу банков по выдаче кредитов для бизнеса

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил работу банков по выдаче кредитов для бизнеса.

Об этом сообщает ФАН.

Во время выступления в пресс-центре медиагруппы «Патриот» депутат отметил, что процесс выдачи льготных ссуд на зарплаты бизнесу в условиях пандемии коронавируса активизируется.

Аксаков напомнил о гарантиях ВЭБ, который возьмёт на себя 75% риска.

Если говорить о кредитных каникулах, то в финучреждения поступило около 100 тыс. заявок, отметил депутат.

«Потребовалось время, чтобы влиться в этот процесс. Сейчас ситуация нормализуется. Те, кто имеют право на кредитные каникулы, они их получат», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал Nation News, Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.