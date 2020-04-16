В Госдуме оценили работу банков по выдаче кредитов для бизнеса
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Во время выступления в пресс-центре медиагруппы «Патриот» депутат отметил, что процесс выдачи льготных ссуд на зарплаты бизнесу в условиях пандемии коронавируса активизируется.
Аксаков напомнил о гарантиях ВЭБ, который возьмёт на себя 75% риска.
Если говорить о кредитных каникулах, то в финучреждения поступило около 100 тыс. заявок, отметил депутат.
«Потребовалось время, чтобы влиться в этот процесс. Сейчас ситуация нормализуется. Те, кто имеют право на кредитные каникулы, они их получат», — подчеркнул он.
Ранее, как сообщал Nation News, Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.