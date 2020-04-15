Малый бизнес Ленобласти заключил 24 новых экспортных контракта с начала года

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С начала 2020 года 16 малых и средних предприятий Ленинградской области подписали 24 новых экспортных контракта.
Малый бизнес Ленобласти заключил 24 новых экспортных контракта с начала года
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональный комитет по печати.

Из компаний, заключивших соглашения, четыре ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность.

В соответствии с новыми договорами, продукция из Ленобласти экспортировалась в 15 стран, в том числе в Литву, Латвию, Узбекистан, Белоруссию, Германию, Китай, Великобританию, Финляндию и Сербию.

Объём получившего поддержку экспорта оценивается в $9,6 млн при плановом показателе в $3 млн.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов, заключённых на московском портале поставщиков, вырос вдвое за I квартал 2020 года.

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