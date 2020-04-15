В Псковской области разрешили возобновить работу компаниям по ремонту одежды

В Псковской области разрешили возобновить работу компаниям по ремонту бытовой техники и одежды.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Соответствующие дополнения в указ о борьбе с распространением коронавируса внёс губернатор Михаил Ведерников.

Вернуться к работе также смогут организации по ремонту обуви и компьютеров, изготовлению ключей.

В помещениях единовременно должны находиться не более четырёх человек, включая сотрудников.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.