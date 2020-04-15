Эксперт оценил ситуацию с нефтяными котировками

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию с нефтяными котировками.

По его словам, они снижаются на данных Международного энергетического агентства, которое ожидает в 2020 году крупнейшее в истории падение спроса на нефть.

«Достигнутые договорённости стран-производителей могут лишь сгладить ситуацию с переизбытком на рынке. Однако остаётся проблема недостатка мощностей для хранения запасов нефти — они заканчиваются. Последствия текущего кризиса на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе по-прежнему крайне неопределённые, считают в МЭА», — цитирует Деева ФАН.

Эксперт также напомнил, что МВФ понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы.

Как полагает Деев, стоимость нефти продолжит снижаться, пока странам-производителям не удастся фактически снизить добычу на 20—25 млн баррелей в сутки, поскольку спрос упал на 25—30%.

«Это стабилизирует цены на уровне $30—35 за баррель, без перспектив роста на длительный период», — добавил он.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти.