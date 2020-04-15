Эксперт оценил динамику цен на нефть

Короткая ссылка
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков оценил динамику цен на нефть.
Эксперт оценил динамику цен на нефть
  • Reuters

«В I квартале снижение спроса из-за распространения коронавируса ощущалось ещё не очень сильно: январский и февральский спрос ещё как-то поддерживал цены на нефть. А сейчас мы начинаем чувствовать последствия, к которым привело снижение спроса из-за коронавируса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, несмотря на перезаключение сделки ОПЕК+, в течение какого-то времени цена продолжит снижаться, хотя вряд ли сильно.

Как прогнозирует эксперт, на протяжении примерно месяца цены могут оставаться на низком уровне, а затем постепенно начнут восстанавливаться.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить