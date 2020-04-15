Эксперт оценил динамику цен на нефть

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков оценил динамику цен на нефть.

«В I квартале снижение спроса из-за распространения коронавируса ощущалось ещё не очень сильно: январский и февральский спрос ещё как-то поддерживал цены на нефть. А сейчас мы начинаем чувствовать последствия, к которым привело снижение спроса из-за коронавируса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, несмотря на перезаключение сделки ОПЕК+, в течение какого-то времени цена продолжит снижаться, хотя вряд ли сильно.

Как прогнозирует эксперт, на протяжении примерно месяца цены могут оставаться на низком уровне, а затем постепенно начнут восстанавливаться.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти.