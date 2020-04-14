В Мурманской области рассказали о мерах поддержки предпринимателей

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Предприниматели Мурманской области, которые не имеют наёмных работников, могут получить субсидию в размере одного МРОТ.
В Мурманской области рассказали о мерах поддержки предпринимателей
  • Pixabay

Об этом информирует Nord-News.

На компенсацию затрат по зарплате предусмотрена единовременная выплата, не превышающая пяти МРОТ.

Как заявила вице-губернатор Ольга Кузнецова, в областную думу уже внесены проекты закона о снижении ставок по упрощённой системе налогообложения для всех представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что адвокатам и нотариусам разрешили возобновить работу в Тюменской области с понедельника, 13 апреля.

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