В Омской области утвердили план поддержки бизнеса

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Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил план поддержки бизнеса.
В Омской области утвердили план поддержки бизнеса
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Об этом сообщает Gorod55.ru.

Пакет мер разрабатывали совместно с предпринимателями. В список пострадавших включено 14 отраслей.

В частности, планируется в десять раз снизить стоимость патента для всех видов деятельности, по которым он применяется. Вдвое снизятся ставки по налогу на имущество для предприятий, пострадавших из-за пандемии. Кроме того, должны быть введены минимально возможные ставки по упрощённой системе налогообложения.

Проекты региональных законов, предусматривающие нововведения, планируется рассмотреть на ближайшем заседании заксобрания.

Также стало известно, что в МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) поступило более 300 обращений за беспроцентными кредитами за неделю.

В работе находятся заявки на общую сумму свыше 800 млн рублей, передаёт «Газета.Ru».

«Кредиты под 0% на выплату зарплаты помогут пережить непростое время многим компаниям из сегмента МСП», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее сообщалось, что на поддержку бизнеса в Москве направят 25 млрд рублей.

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