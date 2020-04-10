В Омской области утвердили план поддержки бизнеса
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Об этом сообщает Gorod55.ru.
Пакет мер разрабатывали совместно с предпринимателями. В список пострадавших включено 14 отраслей.
В частности, планируется в десять раз снизить стоимость патента для всех видов деятельности, по которым он применяется. Вдвое снизятся ставки по налогу на имущество для предприятий, пострадавших из-за пандемии. Кроме того, должны быть введены минимально возможные ставки по упрощённой системе налогообложения.
Проекты региональных законов, предусматривающие нововведения, планируется рассмотреть на ближайшем заседании заксобрания.
Также стало известно, что в МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) поступило более 300 обращений за беспроцентными кредитами за неделю.
В работе находятся заявки на общую сумму свыше 800 млн рублей, передаёт «Газета.Ru».
«Кредиты под 0% на выплату зарплаты помогут пережить непростое время многим компаниям из сегмента МСП», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее сообщалось, что на поддержку бизнеса в Москве направят 25 млрд рублей.