Объём платежей с помощью карт в Татарстане вырос на 26% в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Нацбанка.
Операций было совершено на 562 млн (+43%).
Доля безналичных платежей в общем объёме операций с картами оценивается в 88%. Ещё 12% — снятие наличных средств в банкоматах.
Средняя сумма платежа составила 807 рублей, операции по снятию наличных — 9,3 тыс. рублей.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России.