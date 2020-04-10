Объём платежей с помощью карт в Татарстане вырос на 26% в 2019 году

Жители Татарстана оплатили товары и услуги с использованием банковских карт на 454 млрд рублей в 2019 году, что на 26% превышает показатель 2018-го.

РИА Новости