Объём платежей с помощью карт в Татарстане вырос на 26% в 2019 году

Короткая ссылка
Жители Татарстана оплатили товары и услуги с использованием банковских карт на 454 млрд рублей в 2019 году, что на 26% превышает показатель 2018-го.
Объём платежей с помощью карт в Татарстане вырос на 26% в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Нацбанка.

Операций было совершено на 562 млн (+43%).

Доля безналичных платежей в общем объёме операций с картами оценивается в 88%. Ещё 12% — снятие наличных средств в банкоматах.

Средняя сумма платежа составила 807 рублей, операции по снятию наличных — 9,3 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить