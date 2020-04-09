В Пермском крае расширили список предприятий, которым можно работать в условиях пандемии

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Министерство промышленности и торговли Пермского края расширило список предприятий и организаций, которым можно работать в условиях пандемии.
В Пермском крае расширили список предприятий, которым можно работать в условиях пандемии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

В список попали более 370 организаций из сферы промышленности, предпринимательства и торговли, в том числе Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния и Пермский техникум промышленных и информационных технологий.

Также стало известно, что в Ростовской области расширили меры поддержки предпринимателей, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Как заявил министр экономического развития области Максим Папушенко, для малых и средних компаний снизили налоговую нагрузку. Вдвое сокращён размер потенциального годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.

«Важно, что по распоряжению губернатора все эти меры приняты, что называется, задним числом, они действуют с 1 января 2020 года», — уточнил Папушенко.

Ранее в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.

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