Россия находится в контакте с Венесуэлой по договорённостям ОПЕК+

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Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что Москва находится в плотном рабочем контакте с властями Венесуэлы по договорённостям в рамках ОПЕК+.
Россия находится в контакте с Венесуэлой по договорённостям ОПЕК+
  • Reuters

«Мы находимся в плотном рабочем контакте с руководством Венесуэлы по всему перечню вопросов сотрудничества между нашими странами и взаимодействия на различных международных площадках, включая тематику договорённостей в рамках ОПЕК+», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании по ситуации на нефтяном рынке сообщил, что Россия готова объединить усилия с другими странами и действовать по-партнёрски для сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей в сутки.

Проведение встречи ОПЕК+ планируется 6 апреля в формате видеоконференции.

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