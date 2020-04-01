В Совфеде предложили снизить порог кредитования малого бизнеса

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В Совете Федерации предложили снизить порог кредитования малого бизнеса.
В Совфеде предложили снизить порог кредитования малого бизнеса
  • РИА Новости

Об этом говорится в письме главы комитета по экономической политике Андрея Кутепова вице-премьеру России Юрию Борисову, сообщает «Парламентская газета».

Как напомнил сенатор, согласно правительственному распоряжению от 21 марта, Фонд развития промышленности получает от кабмина не позднее 1 апреля 10 млрд рублей. Средства должны пойти, например, на расширение или модернизацию промышленных производств, на увеличение объёмов выпуска лекарств и медицинских изделий для борьбы с распространением коронавируса.

В соответствии с предложенными мерами, минимальная сумма кредита — 50 млн рублей. По словам Кутепова, в регионах есть много малых и средних компаний, выпускающих товары, оборудование и продукцию для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, которые не нуждаются в таком большом объёме финансирования.

«На основании изложенного просим вас рассмотреть возможность понижения минимального порога займов, предоставляемых из Фонда развития промышленности в рамках реализации указанных выше актов правительства РФ», — отмечается в письме.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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