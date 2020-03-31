Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что ожидается незначительное снижение.

«Внешний фон негативен», — пояснил эксперт. По его словам, это и закрытие границ в связи с пандемией коронавируса, и снижение спроса на нефть, и ситуация со сделкой ОПЕК+.

Как отметил Манкевич, позитивом является поддержка курса рубля со стороны Банка России и налоговый период, который приведёт к продаже валюты со стороны экспортёров для уплаты НДС.

«Курс доллара в апреле может быть в районе 75—85 рублей», — сказал он.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на российском валютном рынке.