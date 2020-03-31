Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель

Короткая ссылка
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что ожидается незначительное снижение.

«Внешний фон негативен», — пояснил эксперт. По его словам, это и закрытие границ в связи с пандемией коронавируса, и снижение спроса на нефть, и ситуация со сделкой ОПЕК+.

Как отметил Манкевич, позитивом является поддержка курса рубля со стороны Банка России и налоговый период, который приведёт к продаже валюты со стороны экспортёров для уплаты НДС.

«Курс доллара в апреле может быть в районе 75—85 рублей», — сказал он.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на российском валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить