В Волгоградской области обсудили работу предприятий в ситуации с коронавирусом

Губернатор Волгоградской области и руководители региональных профсоюзов обсудили работу предприятий в ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Мы вводим ряд ограничений, которые осложняют работу предприятий малого и среднего бизнеса, но без этого ситуацию не удержать в рамках контролируемой», — сказал глава региона.

По его словам, область активно взаимодействует с правительством России и ведущими предприятиями региона для разработки действенных мер помощи реальному сектору экономики.

На предприятиях появились оперативные штабы. Профсоюзы запустили горячую линию для работников и работодателей.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал необходимость оперативного принятия решений правительством в рамках поручений президента России Владимира Путина.