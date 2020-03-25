В Нижегородской области разработали план поддержки бизнеса

Правительство Нижегородской области подготовило план поддержки бизнеса, несущего убытки из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Сегодня важно сделать всё возможное, чтобы поддержать реальный сектор экономики», — заявил первый заместитель губернатора Евгений Люлин.

Со своей стороны, заместитель главы региона Андрей Саносян рассказал, что уже определены отрасли, которым нужны особые преференции.

«План поддержки будет включать финансовые инструменты и налоговые послабления. Предусмотрены преференции в вопросах имущественной и инфраструктурной деятельности», — отметил он.

Также стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решения по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В первую очередь это бизнес, предоставляющий услуги выездного туризма, досуга, общественного питания, транспортные пассажирские перевозки, бытовые услуги. Для них мы разработали ряд мер поддержки, которые реализуем на уровне региона», — заявил он.

По его словам, в Минэкономразвития будут направлены предложения, требующие принятия решений на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области усилили меры по профилактике распространения коронавируса.