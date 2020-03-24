Эксперт оценил ситуацию на российском валютном рынке

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на российском валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на российском валютном рынке
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Угроза рецессии в США в настоящий момент вызывает поток денежных средств в максимальных объёмах. На этом фоне вырос интерес инвесторов к риску, отечественный рубль опять становится привлекательным для вложений. На новостях из США растут и котировки нефти», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, меры ФРС не отменяют фактора сокращения глобального спроса на энергоносители, в ближайшие дни возможно очередное снижение стоимости нефти и возврат рубля к отметке 83—85 за доллар.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.

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