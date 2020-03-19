Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности мировых валют

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Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович прокомментировал данные Bloomberg о том, что российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару.
Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности мировых валют
  • Reuters

В беседе с радио Sputnik он отметил, что основой рублёвой волатильности является происходящее на нефтяном рынке, который демонстрирует колоссальный спад под давлением коронавируса на мировую экономику.

«Экспортёры, в том числе ближневосточные, фактически начинают ценовую войну с другими игроками, активно демпингуют, и это отражается на котировках. А нефть для рублёвой валюты всё ещё остается важным, основополагающим фактором», — пояснил Покатович.

Он добавил, что рубль по-прежнему входит в группу рисковых активов, из которых инвесторы активно выходят, опасаясь глобальной рецессии мировой экономики.

Он также подчеркнул, что действия ЦБ могут вернуть валюту в коридор 75–80 рублей за доллар.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с ФАН также прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.

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