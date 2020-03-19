Эксперт дала прогноз по валютному рынку

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по валютному рынку.

«С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26%, доллар уже превысил 80 рублей. По отношению к евро рубль обесценился на 24%, курс евро превышает 87 рублей», — напомнила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в ближайший месяц возвращения отечественной валюты на уровни ниже 70 рублей за доллар и ниже 79 рублей за евро не ожидается.

Как отметила Мильчакова, 20 марта своё решение по ключевой ставке примет совет директоров Банка России.

«Мы ожидаем, что на фоне неопределённости, связанной с развитием в мире пандемии коронавируса и беспрецедентного обвала цен на нефть, ЦБ РФ оставит ключевую ставку на уровне 6%. Хотя есть мнения, что Центробанк может и повысить ключевую ставку, чтобы не допустить роста инфляции», — сказала она.

Кроме того, уточнила эксперт, 20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина проведёт внеплановую пресс-конференцию.

«Сегодня никто не может предсказать, когда закончится пандемия коронавируса, даже медики. Нужно пройти её пик, равно как и увидеть восстановление мировой экономики, торговли и нефтяных цен. Когда можно будет рассматривать сценарий укрепления рубля до уровня декабря 2019 года, покажет время», — сообщила Мильчакова.

По её словам, в ближайшие дни ожидается курс доллара к рублю 74—78, евро — 82—85.

Со своей стороны, финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor заявил, что для текущей ситуации на мировых рынках волатильность рубля можно назвать обычной.

«Если у кого-то есть рубли и он спрашивает, что с ними делать, то ничего не делать», — считает он.

Как пояснил Голубовский, банки выставят разницу между курсами покупки и продажи в 10%, и при любом раскладе не удастся заработать.

«Я думаю, ещё придёт время, когда рубль можно будет спокойно поменять на нормальных условиях по лучшему курсу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов в четверг, 19 марта, курс доллара превысил 81 рубль.