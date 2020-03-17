Эксперт рассказал о механизмах поддержки банков в России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о механизмах поддержки банков в России.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что снижение ключевой ставки позволило бы банкам или удержать существующий уровень процентов по кредитам, или ещё его снизить.

«Это положительно отразится на потребительском спросе и материальном благополучии граждан», — считает эксперт.

Как прогнозирует Деев, на ближайшем заседании Банк России может либо сохранить ставку на прежнем уровне, либо снизить её.

Ранее Деев в беседе с ФАН рассказал о краткосрочных перспективах курса рубля.

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.