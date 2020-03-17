Эксперт рассказал о механизмах поддержки банков в России
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- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что снижение ключевой ставки позволило бы банкам или удержать существующий уровень процентов по кредитам, или ещё его снизить.
«Это положительно отразится на потребительском спросе и материальном благополучии граждан», — считает эксперт.
Как прогнозирует Деев, на ближайшем заседании Банк России может либо сохранить ставку на прежнем уровне, либо снизить её.
Ранее Деев в беседе с ФАН рассказал о краткосрочных перспективах курса рубля.
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.