Эксперт рассказал о механизмах поддержки банков в России

Короткая ссылка
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о механизмах поддержки банков в России.
Эксперт рассказал о механизмах поддержки банков в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что снижение ключевой ставки позволило бы банкам или удержать существующий уровень процентов по кредитам, или ещё его снизить.

«Это положительно отразится на потребительском спросе и материальном благополучии граждан», — считает эксперт.

Как прогнозирует Деев, на ближайшем заседании Банк России может либо сохранить ставку на прежнем уровне, либо снизить её.

Ранее Деев в беседе с ФАН рассказал о краткосрочных перспективах курса рубля.

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить