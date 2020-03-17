Эксперт оценил влияние колебаний курса рубля на внутренний рынок

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Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский оценил влияние колебаний курса рубля на внутренний рынок.
Эксперт оценил влияние колебаний курса рубля на внутренний рынок
  • Reuters

«Для экономики в целом я не вижу здесь большой проблемы. Для внутреннего рынка это, наоборот, хорошо. Чем дороже инвалюта, тем проще местному производителю», — заявил он в беседе с ФАН.

Эксперт также выразил мнение, что на России не очень сильно отражается и снижение цен на нефть.

Кроме того, Лавровский отметил, что все дальновидные компании давно переориентировались на внутренние поставки.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что в январе 2020 года Россия увеличила объём вложений в американские госбумаги по сравнению с декабрём 2019 года до $10,51 млрд.

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