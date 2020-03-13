Эксперт оценил состояние финансовой системы России

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев оценил состояние финансовой системы России.
Эксперт оценил состояние финансовой системы России
  • РИА Новости

«Наша финансовая система, несмотря ни на что, действительно серьёзно защищена от негативных тенденций на внешних рынках: и золотовалютными резервами, и низким показателем инфляции, и возможностью ЦБ РФ обеспечить устойчивость рублю», — заявил он в беседе с ФАН.

Вместе с тем, отметил Деев, Россия — часть глобальной системы торговли и производства, и на неё могут влиять события в мире.

«Сегодняшний отскок курса рубля и индексов на биржах — это всего лишь реакция на вливания ликвидности на мировых площадках», — сказал эксперт.

6 марта руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о том, что в 2020 году в группе риска будут находиться 38 российских банков.

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