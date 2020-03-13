Эксперт оценил состояние финансовой системы России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев оценил состояние финансовой системы России.

«Наша финансовая система, несмотря ни на что, действительно серьёзно защищена от негативных тенденций на внешних рынках: и золотовалютными резервами, и низким показателем инфляции, и возможностью ЦБ РФ обеспечить устойчивость рублю», — заявил он в беседе с ФАН.

Вместе с тем, отметил Деев, Россия — часть глобальной системы торговли и производства, и на неё могут влиять события в мире.

«Сегодняшний отскок курса рубля и индексов на биржах — это всего лишь реакция на вливания ликвидности на мировых площадках», — сказал эксперт.

6 марта руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о том, что в 2020 году в группе риска будут находиться 38 российских банков.