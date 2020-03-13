Собственные доходы Ростовской области выросли на 37% за пять лет

Минфин Ростовской области подвёл итоги исполнения бюджета за пять лет.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регионального правительства.

В консолидированный бюджет области поступило 993 млрд рублей доходов. Собственные доходы составили 803 млрд рублей. Рост в 2019 году по отношению к 2015 году составил 37%.

Из федерального бюджета регион получил за пять лет 188 млрд рублей. Расходы были исполнены почти на 1 трлн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на нацпроекты в Татарстане планируют направить 25 млрд рублей в 2020 году.