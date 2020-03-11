Омбудсмен оценил возможность финансового кризиса в России

Финансовый омбудсмен Павел Медведев прокомментировал данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе России.

«Этот прогноз достаточно парадоксальный, потому что непонятно, что такое кризис. Он — уже сейчас, или его обещают в будущем?» — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, всерьёз защититься от кризиса невозможно, но нужно вести себя очень осторожно и с холодной головой отнестись к крупным покупкам, грамотно расставить приоритеты.

Ранее эксперты АКРА сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.

Уточняется, что граница перехода финансовой системы в состояние кризиса равняется 2,5 пункта, в то время как показатель на 10 марта составляет 3,12 пункта.

6 марта руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о том, что в 2020 году в группе риска будут находиться 38 российских банков.