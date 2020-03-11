Эксперт прокомментировал изменения курса рубля

Создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко прокомментировал динамику курса рубля.

По его словам, в последние дни рубль показал себя гораздо более устойчивым, чем нефть, поскольку двигается в пределах заданного коридора и не превышает исторического максимума.

«Если на рынке обозначится рост стоимости энергоносителей, то и рубль, видимо, достаточно быстро вернётся к исходным значениям. На восстановление цены на нефть, по оптимистическим прогнозам, может уйти несколько месяцев, а значит, возможно, и рубль через два-три месяца будет прежним или даже сильнее», — пояснил Егор Клопенко в беседе с ФАН.

Экономист выразил уверенность, что если российская финансовая система так просто перенесёт столь серьёзный внешний удар, то это повысит её имидж в глазах инвесторов.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, каким образом на жизни россиян скажется падение курса рубля.