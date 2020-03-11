На АНПЗ прокомментировали резкое падение цен на нефть

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе прокомментировали резкое падение цен на нефть.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу АНПЗ, ситуация с изменением котировок нефти никак не отразится на деятельности компании.

«Работа Антипинского нефтеперерабатывающего завода осуществляется по давальческой схеме, то есть предприятие не покупает нефть и не продаёт нефтепродукты. В связи с этим высокая волатильность цен на нефть не оказывает на деятельность предприятия прямого влияния», — отметили в пресс-службе.

Уточняется также, что завод обеспечивает сырьём компания «Сокар Энергоресурс».

Цены на нефть 9 марта упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.