Эксперт прокомментировал сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска
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- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что дефолт может грозить частным кредитным организациям.
«У государства достаточно денег, чтобы государственные банки не объявляли дефолт», — пояснил он.
Мовчан также отметил, что неправильно говорить о точном количестве кредитных организаций, которым придётся уйти с рынка, как и приводить конкретные названия.
Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение ближайших 12 месяцев дефолт может грозить 9,5% действующих банков.
Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что количество выданных в России кредитных карт в январе 2020-го снизилось впервые с 2015 года.