Эксперт прокомментировал сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска

Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал сообщения о том, что в 2020 году в группе риска будут находиться 38 российских банков.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что дефолт может грозить частным кредитным организациям.

«У государства достаточно денег, чтобы государственные банки не объявляли дефолт», — пояснил он.

Мовчан также отметил, что неправильно говорить о точном количестве кредитных организаций, которым придётся уйти с рынка, как и приводить конкретные названия.

Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение ближайших 12 месяцев дефолт может грозить 9,5% действующих банков.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что количество выданных в России кредитных карт в январе 2020-го снизилось впервые с 2015 года.