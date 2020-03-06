Эксперт прокомментировал сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска

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Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал сообщения о том, что в 2020 году в группе риска будут находиться 38 российских банков.
Эксперт прокомментировал сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что дефолт может грозить частным кредитным организациям.

«У государства достаточно денег, чтобы государственные банки не объявляли дефолт», — пояснил он.

Мовчан также отметил, что неправильно говорить о точном количестве кредитных организаций, которым придётся уйти с рынка, как и приводить конкретные названия.

Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение ближайших 12 месяцев дефолт может грозить 9,5% действующих банков.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что количество выданных в России кредитных карт в январе 2020-го снизилось впервые с 2015 года.

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