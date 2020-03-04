Посол Швейцарии посетил Калужскую область

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Посол Швейцарии в России Ив Россье посетил Калужскую область. В рамках рабочей поездки он возглавил бизнес-делегацию, в состав которой вошли представители компаний, которые уже работают в регионе, и тех, которые рассматривают такую возможность.
Посол Швейцарии посетил Калужскую область
  • © пресс-служба администрации Калужской области

Об этом сообщает kp40.ru.

В частности, Россье встретился с врио губернатора Владиславом Шапшей. «Мы с большим интересом относимся к расширению нашего взаимодействия со швейцарским бизнесом», — отметил глава региона.

В свою очередь, посол отметил, что область получила признание инвесторов Швейцарии.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.

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