Посол Швейцарии посетил Калужскую область
- © пресс-служба администрации Калужской области
Об этом сообщает kp40.ru.
В частности, Россье встретился с врио губернатора Владиславом Шапшей. «Мы с большим интересом относимся к расширению нашего взаимодействия со швейцарским бизнесом», — отметил глава региона.
В свою очередь, посол отметил, что область получила признание инвесторов Швейцарии.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.