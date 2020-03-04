Посол Швейцарии посетил Калужскую область

Посол Швейцарии в России Ив Россье посетил Калужскую область. В рамках рабочей поездки он возглавил бизнес-делегацию, в состав которой вошли представители компаний, которые уже работают в регионе, и тех, которые рассматривают такую возможность.

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Об этом сообщает kp40.ru. В частности, Россье встретился с врио губернатора Владиславом Шапшей. «Мы с большим интересом относимся к расширению нашего взаимодействия со швейцарским бизнесом», — отметил глава региона. В свою очередь, посол отметил, что область получила признание инвесторов Швейцарии. Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.