В Оренбургской области рассказали о показателях экспорта сельхозпродукции в 2019 году

В 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции Оренбургской области составил 124,2% от плана.

Как сообщает RIA56, об этом стало известно на селекторном совещании Минсельхоза с регионами.

«Основной объём экспортируемой из Оренбургской области продукции приходился на продукцию масложировой отрасли (около 30% от общего объёма) и злаки (более 20%)», — заявил первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Сергей Балыкин.

По его словам, экспорт остальной продукции оказался в 3,5 раза выше планового показателя.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.