В Оренбургской области рассказали о показателях экспорта сельхозпродукции в 2019 году
- РИА Новости
Как сообщает RIA56, об этом стало известно на селекторном совещании Минсельхоза с регионами.
«Основной объём экспортируемой из Оренбургской области продукции приходился на продукцию масложировой отрасли (около 30% от общего объёма) и злаки (более 20%)», — заявил первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Сергей Балыкин.
По его словам, экспорт остальной продукции оказался в 3,5 раза выше планового показателя.
Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.