В Оренбургской области рассказали о показателях экспорта сельхозпродукции в 2019 году

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В 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции Оренбургской области составил 124,2% от плана.
В Оренбургской области рассказали о показателях экспорта сельхозпродукции в 2019 году
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56, об этом стало известно на селекторном совещании Минсельхоза с регионами.

«Основной объём экспортируемой из Оренбургской области продукции приходился на продукцию масложировой отрасли (около 30% от общего объёма) и злаки (более 20%)», — заявил первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Сергей Балыкин.

По его словам, экспорт остальной продукции оказался в 3,5 раза выше планового показателя.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.

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