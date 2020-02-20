Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019
- РИА Новости
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Масленников заявил, что это следствие объективной ситуации в отечественной экономике.
«В 2019 году Минфин России начал всем этим серьёзно заниматься. Жёстко, взыскательно и предельно критично к бюджетным проектам», — сказал он.
По его словам, стоит задача по повышению эффективности госрасходов.
Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.