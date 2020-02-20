Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал сообщение о том, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета России побило рекорд.
Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Масленников заявил, что это следствие объективной ситуации в отечественной экономике.

«В 2019 году Минфин России начал всем этим серьёзно заниматься. Жёстко, взыскательно и предельно критично к бюджетным проектам», — сказал он.

По его словам, стоит задача по повышению эффективности госрасходов.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

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