Ульяновская область возглавила рейтинг по степени вовлечённости регионов в развитие ветроэнергетики

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Ульяновская область стала лидером рейтинга по степени вовлечённости регионов в развитие ветроэнергетики.
Ульяновская область возглавила рейтинг по степени вовлечённости регионов в развитие ветроэнергетики
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Список представили на Международном форуме по ветроэнергетике.

В настоящее время на территории Ульяновской области работает два ветропарка и завод по производству лопастей для ветроустановок. За счёт энергии ветра в регионе производят до 10% общей потребности в электроэнергии.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк.

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