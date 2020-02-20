Ульяновская область возглавила рейтинг по степени вовлечённости регионов в развитие ветроэнергетики
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Список представили на Международном форуме по ветроэнергетике.
В настоящее время на территории Ульяновской области работает два ветропарка и завод по производству лопастей для ветроустановок. За счёт энергии ветра в регионе производят до 10% общей потребности в электроэнергии.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк.