Ульяновская область возглавила рейтинг по степени вовлечённости регионов в развитие ветроэнергетики

Ульяновская область стала лидером рейтинга по степени вовлечённости регионов в развитие ветроэнергетики.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Список представили на Международном форуме по ветроэнергетике.

В настоящее время на территории Ульяновской области работает два ветропарка и завод по производству лопастей для ветроустановок. За счёт энергии ветра в регионе производят до 10% общей потребности в электроэнергии.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк.